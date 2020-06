Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrswacht und Polizei bieten Radfahrtraining für Viertklässler - Angebot bis August verlängert

Tipps für mehr Sicherheit im Radverkehr

Freiburg (ots)

Sicher auf dem Rad durch den Stadtverkehr - wie das geht, lernen Schüler in Baden-Württemberg spätestens im Grundschulalter. Alle vierten Klassen besuchen im Regelfall die Jugendverkehrsschule - doch in diesem Schuljahr konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle Schülerinnen und Schüler beschult werden. Um diesen Ausfall zumindest teilweise zu kompensieren, bietet die Kreisverkehrswacht Freiburg-Müllheim e. V. in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Freiburg ein Radfahrtraining an (wir berichteten in einer Pressemitteilung vom 13.05.2020). Mitmachen kann jeder Viertklässler, die Anmeldung erfolgt durch die Eltern (Details siehe unten). Bislang gingen allein im Stadtgebiet Freiburg über 500 Anmeldungen ein, weshalb das Angebot bis 7. August fortgeführt wird.

Ein Helm kann Leben retten

Auch im Alltag kann jeder durch sein Verhalten zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. Ein Fahrradhelm schützt beispielsweise bei einem Unfall und kann helfen, schwere Kopfverletzungen zu vermeiden. "Diese Erkenntnis setzt sich glücklicherweise auch immer mehr in der Bevölkerung durch, was im Straßenbild an der zunehmenden Zahl an Helmtragenden zu erkennen ist. Ob beim Helmtragen oder bei der Beachtung der Verkehrsregeln - alle, nicht nur Eltern und Lehrer, sollten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein", sagt Erster Polizeihauptkommissar Bernhard Müller vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Freiburg.

Die Beachtung des Rechtsfahrgebots, die Benutzung der Radwege nur in die freigegebene Fahrtrichtung und das Halten an der roten Ampel sind allseits bekannte Verkehrsregeln, deren Nichteinhaltung leider immer wieder zu Verkehrsunfällen führt, weiß der Verkehrsexperte. "Gerade, wenn größere Fahrzeuge abbiegen, sollten Radfahrende auch an den "Toten Winkel" denken und nicht arglos in den Gefahrenbereich einfahren", sagt Müller. "Zwar müssen nach der neuen StVO-Novelle Fahrzeuge mit über 3,5 Tonnen in Schrittgeschwindigkeit abbiegen, dennoch sitzt hinter jedem Steuer auch ein fehlbarer Mensch."

Mehr als 700 Verkehrsunfälle mit Radbeteiligung

Im Stadtgebiet Freiburg wurden im Jahr 2019 über 700 Verkehrsunfälle mit Radbeteiligung polizeilich aufgenommen. "Diese hohe Zahl ist sicherlich auch dem steigenden Radverkehrsaufkommen geschuldet", sagt Müller. "Dennoch können neben den motorisierten Verkehrsteilnehmern auch alle Radfahrende zur Sicherheit beitragen, indem sie sich an die Verkehrsregeln halten, Rücksicht nehmen und insbesondere in potenziell gefährlichen Situationen auch mit dem Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer rechnen."

Anmeldung zum Radtraining bzw. weitere Auskünfte:

werktags von 9 - 12 Uhr und 13 - 15 Uhr unter Telefon: 0761 / 2960834 oder per Mail unter freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Am 20. Juni ist der "Tag der Verkehrssicherheit. Aufgrund des Corona-Virus findet der Aktionstag in diesem Jahr digital statt. Mehr Infos dazu gibt es unter www.tag-der-verkehrssicherheit.de

Mehr Infos zum Thema Verkehrssicherheit und Fahrrad gibt es unter www.gib-acht-im-verkehr.de

