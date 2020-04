Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und gefährliche Nutzung des Schuldaches

Thalfang (ots)

Zwischen Donnerstag, 09.04.2020, und Mittwoch, 15.04.2020, haben sich bislang unbekannte Personen unberechtigt Zutritt auf das Dach der Erbeskopf-Realschule Plus in Thalfang verschafft. Hierzu wurde ein Vorhängeschloss der Sperrvorrichtung an einer Außenleiter beschädigt und mitgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der 06533/9374-0 zu melden.

Viel eher steht hier jedoch im Vordergrund, die betroffenen Personen im Hinblick auf die Gefährlichkeit des Tuns zu sensibilisieren. Nach Angaben des Mitteilers sei es bereits mehrmals in der Vergangenheit zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell