Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Anbauteilen eines landwirtschaftlichen Gerätes

Trittenheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.04.2020, 18:30 Uhr, bis Montag, 20.04.2020, 10:00 Uhr, wurden in Trittenheim zwei Seitenteile einer landwirtschaftlichen Rollhacke entwendet. Die Teile waren an einem Raupenfahrzeug, das auf einem Anhänger stand, montiert. Der Tatort befindet sich direkt unterhalb der Moselbrücke Trittenheim, dort auf einer Freifläche im Bereich Moselpromenade. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Mitteilung eventueller Beobachtungen zum Tatgeschehen im fraglichen Zeitraum unter der Rufnummer 06502/91570 oder Email pischweich@polizei.rlp.de..

