Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Schweich (ots)

Am Sonntag, den 19.04.2020 zwischen 13:50 und 14:20 Uhr ereignete sich auf dem Edeka Parkplatz in Schweich ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein schwarzer Renault Twingo stand geparkt auf dem o.g. Parkplatz. Als die Fahrerin des schwarzen Twingo zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Heck ihres Fahrzeugs fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Es ist zu vermuten, dass ein anderer PKW bei dem Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





