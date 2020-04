Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines E-Bikes am Globus Warenhaus

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2020, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, wurde ein E-Bike aus dem Fahrradunterstand vor dem Globus Warenhaus in der Straße "Zwischen Wasser 13" in 55743 Idar-Oberstein entwendet. Das Fahrradschloss, mit welchem das Fahrrad gegen die Wegnahme gesichert war, wurde dabei aufgebrochen. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Fahrrad des Herstellers "Cannondale Troumount" in den Farben Schwarz/Rot mit weißer Aufschrift. Am Lenker ist eine Handyhalterung angebracht. Außerdem ist das Fahrrad mit einem 500 Watt Akku ausgestattet, auf welchem kein Aufkleber angebracht ist. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ein auf die Beschreibung zutreffendes Fahrrad feststellen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindungen zu setzen.

