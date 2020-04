POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Polizeidirektion Trier

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Morbach (ots)

Am 19.04.2020 ereignete sich um 14:45 Uhr, auf der B327 bei Morbach ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW mit Anhänger und einem Motorrad. Der Autofahrer übersah beim Spurwechsel das auf der linken Fahrspur hinter ihm fahrende Motorrad, so dass es zur Kollision kam. Der Motorradfahrer konnte dem Gespann nicht mehr ausweichen und fuhr in das Heck des Anhängers. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, die nach Erstuntersuchung durch Rettungsdienst und Notarzt, in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 4000EUR geschätzt. Eine der drei Fahrspuren der B327 musste während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden. Hierbei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

