POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Freitag, den 17.04.2020 auf Samstag, den 18.04.20.20 wurden an einem schwarzen Opel Corsa beide amtliche Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Schotterparkplatz unterhalb des Klinikums Idar-Oberstein abgestellt.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@rlp.de

