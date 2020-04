Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Freitag, den 17.04.2020 auf Samstag, den 18.04.20.20 wurde an einem in der Burggasse in Idar-Oberstein abgestellten blauen Mitsubishi Colt die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Anschließend wurde eine Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Hiermit möchte die Polizei darauf hinweisen, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell