Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Fischbach (ots)

Am Montagmorgen den 20. April wurde durch einen bislang noch unbekannten Verursacher der Verkehrsspiegel, sowie das daneben befindliche Geländer in der Hauptstraße im Bereich der Grundschule Fischbach beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Ida-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Ian Leßmeister, PKA



Telefon: 06781 / 561-0

Telefax: 06781 / 561 -150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell