Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Baumholder, Poststraße (ots)

In der Zeit vom 20.04.2020, 17.00 Uhr bis 21.04.2020, 07.00 Uhr wurde ein in der Poststraße Höhe Hausnummer 13 in Baumholder ordnungsgemäß geparkter PKW, VW Passat, Farbe Blau, wohl bei der Vorbeifahrt durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren linken Tür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizei Baumholder bittet daher um Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht, welche sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder



Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell