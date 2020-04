Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Leichtkraftrades

Züsch (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 16. April bis Samstag, 18. April 2020, wurde in der Schulstraße in Züsch, aus einer Garage, ein abgemeldetes Leichtkraftrad entwendet. Es handelt sich dabei um eine 125er Sportmaschine Yamaha, Modell YZF-R 125, Farbe blau/weiß. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503-9151-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0

E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.trier



