Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Randalierer kommt Platzverweis nicht nach: 22-Jähriger verbringt Abend im Gewahrsam

Fröndenberg (ots)

Erst trat er am Montagabend (18.11.2019) gegen 18 Uhr wiederholt vor die Eingangstür des Rathauses in Fröndenberg, dann randalierte er an einem Kiosk an der Graf-Adolf-Straße und wurde - alkoholisiert - zunehmend aggressiv, auch dem Kioskbesitzer gegenüber. Von den vor Ort eingetroffenen Einsatzkräften wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Weil er diesem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, wurde er ins Polizeigewahrsam nach Unna gebracht, wo er den Rest des Abends verbrachte. Bei der Durchsuchung des polizeibekannten, 22-jährigen Fröndenbergers wurden Betäubungsmittel gefunden. Nun kommt ein weiteres Strafverfahren auf ihn zu.

