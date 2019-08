Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei stellt Uhr bei Schwarzfahrer sicher

Erfurt (ots)

Bundespolizisten stellten heute Vormittag die Identität eines 40-jährigen Deutschen in Erfurt fest, der einen ICE von Erfurt nach München ohne Fahrschein nutzte. In der Folge bekam der in Magdeburg wohnende Mann eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistung.

Im Zuge der Identitätsfeststellung kam den Beamten der Verdacht, dass die hochwertige Uhr, die der 40-Jährige am Arm trug, diesem nicht rechtmäßig gehörte. Gleiches galt für das von ihm mitgeführte Mobiltelefon. Der Mann konnte nicht glaubhaft belegen, dass die Sachen ihm gehören. Mit dem Verdacht, dass die Gegenstände aus Diebstahlshandlungen stammen, stellten die Beamte beide sicher. Zur Herkunft der Uhr und des Mobiltelefons wird weiter ermittelt.

