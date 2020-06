Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung - Turnbeutel gegen Kopf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.06.20, gegen 20.50 Uhr, wurde die Polizei zu einem aggressiven Mann beim Einkaufszentrum in der Hauptstraße gerufen. Der Sicherheitsdienst hatte dem Mann aufgrund fehlender Mund-Nasen-Bedeckung den Zutritt verweigert. Hierauf soll er aggressiv reagiert haben und wollte eine Bierdose gegen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verwerfen. Dies konnte verhindert und der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Mann eine geringe Menge an Marihuana gefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Etwa 30 Minuten später wurde dann aus der Hauptstraße ein Streit zwischen zwei Männern gemeldet. Nun hatte der Mann, aus dem vorherigen Einsatz, mit seinem Turnbeutel seinen Bekannten gegen den Kopf geschlagen. Eine darin befindliche Bierdose führte zu einer leichten Verletzung. Der 32-Jährige wird angezeigt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er nun vorübergehend in Gewahrsam genommen.

