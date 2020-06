Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht - Geschädigter will Flucht verhindern

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall in der Alten Straße in Friedlingen kam es am Mittwoch, 17.06.20, gegen 18.35 Uhr. Ein bislang unbekannter VW-Fahrer fuhr auf dem Gelände einer Tankstelle rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei stieß er gegen einen Renault, was durch den anwesenden Fahrer gesehen wurde. Die beiden Männer unterhielten sich kurz und es sollte die Polizei zur Unfallaufnahme hinzugerufen werden. Hierauf soll der Fahrer des VW plötzlich weggefahren sein. Dies wollte der Fahrer des Renault verhindern und legte sich auf die Motorhaube. Dies soll den VW-Fahrer jedoch nicht davon abgehalten haben, weiter anzufahren. Der Renault-Fahrer sprang letztlich unverletzt von der Motorhaube und der VW-Fahrer flüchtete. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche die gefährliche Situation beobachtet hatten. Der Sachschaden am Renault liegt bei etwa 1000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell