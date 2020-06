Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht nach "Parkplatzrempler"

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstag, dem 16.06.2020, zwischen 19.00 Uhr und 19.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Norma-Marktes ein geparkter Pkw angefahren und an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Emmendingen, Tel.: 07641 /582-0, in Verbindung zu setzen.

