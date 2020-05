Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer in der Gemeinde Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 9. Mai 2020, gegen 11:30 Uhr, ereignet sich auf der Havekoster Straße, K 342, zwischen Ganderkesee und der Wildeshauser Landstraße, B 213, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wird. Nach bisherigem Kenntnisstand befährt der 32-jährige Motorradfahrer aus Ganderkesee mit einer Suzuki hinter zwei vor ihm fahrenden PKW die Havekoster Straße aus Ganderkesee kommend in Richtung der Bundesstraße. Auf gerader Strecke setzt der Motorradfahrer zu einem Überholvorgang der zwei vor ihm fahrenden PKW an. Während dieses Überholvorgangs schert auch der direkt vor ihm fahrende PKW VW Touareg aus Ganderkesee zu einem eigenen Überholvorgang aus. Vermutlich hat der 44-jährige Fahrzeugführer des VW den Überholvorgang des Motorradfahrers übersehen. Es kommt zu einem Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn abkommt. Aufgrund des Aufpralls des Motorradfahrers neben der Fahrbahn erleidet dieser tödliche Verletzungen und verstirbt noch an der Unfallstelle. Der beteiligte Fahrzeugführer des VW bleibt unverletzt. Am Motorrad entsteht Totalschaden. Der PKW wird durch den Zusammenstoß ebenfalls beschädigt. Für die Ermittlung der Unfallursache und Rekonstruktion des Unfallgeschehens ist ein Gutachter vor Ort gewesen. Die beteiligten Fahrzeuge sind für weitere Ermittlungen beschlagnahmt worden. Für die Unfallaufnahme ist die Havekoster Straße von 11:40 Uhr bis 15:45 Uhr voll gesperrt worden.

