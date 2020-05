Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Beckeln

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 08.05.2020, ist es gegen 06:09 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich Holzhausen / Landesstraße 776 / Brammer in Harpstedt / OT Beckeln gekommen. Zur Unfallzeit befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Winkelsett mit einem Pkw Opel die Straße Holzhausen in Fahrtrichtung Brammer. Beim Überqueren der Landesstraße 776 übersah der 42-Jährige, vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne, den Pkw eines 32-jährigen Fahrzeugführers aus Sulingen, der mit einem Pkw Skoda die Landesstraße 776 von Bassum in Fahrtrichtung Harpstedt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Eine 9-jährige Mitfahrerin im Pkw Opel blieb unverletzt. Beide verletzten Fahrzeugführer wurden durch Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Im Rahmen der Abschleppmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu kurzfristigen Sperrmaßnahmen.

