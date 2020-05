Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in Delmenhorst +++ Pkw beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 07. Mai 2020, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren oder Parken, einen grauen VW Golf, der in der Brauenkamper Straße Ecke Deichhorster Straße auf dem rechten Parkstreifen in Fahrtrichtung Delmestraße abgestellt war.

Der Eigentümer des beschädigten VW Golf war lediglich von 08:50 Uhr bis 09:00 Uhr abwesend, sodass es ausschließlich in diesem Zeitraum zu einer Beschädigung gekommen sein kann. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (510673).

