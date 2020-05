Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Lagerhalle im Gewerbegebiet in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 07. Mai 2020, geriet gegen 16:15 Uhr eine Lagerhalle in der Rheinstraße im Gewerbegebiet in Wardenburg in Brand, in der Streu / Stroh gelagert wurde, welches sich teilweise in Kunststoffverpackungen befand.

Die Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Wardenburg, Littel, Achternmeer, Sandkrug sowie die Berufsfeuerwehr Oldenburg löschten das Feuer ab. Allerdings brannte die Lagerhalle nahezu vollständig aus.

Das Feuer breitete sich zudem auch auf die Außenwand einer angrenzenden Verteilerstation eines Telekommunikationsunternehmens aus und zog diese in Mitleidenschaft.

Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell