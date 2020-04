Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Opel fährt auf stehendes Gespann auf

Warburg (ots)

Auf der L837 bei Warburg-Welda in Höhe der Autobahnabfahrt ist ein Opel auf ein am Fahrbahnrand stehendes Gespann aufgefahren. Die 59-jährige Opel-Fahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Fahrerin des weißen Opel Corsa war um 14.30 Uhr aus Richtung Welda gekommen und in Richtung Autobahnanschluss unterwegs. Kurz vor der Autobahnauffahrt zur Fahrtrichtung Kassel übersah sie einen VW-Transporter, der mit einem Anhänger auf dem rechten Mehrzweckstreifen stand. Der Opel prallte mit der vorderen rechten Fahrzeugecke gegen die hintere Ecke des Transporters, nachdem er zuvor kurz gegen den Kotflügel des Anhängers gestoßen war. Durch den Anstoß wurde der Opel um die Längsachse gedreht und blieb auf der rechten Bankette mit Front in Richtung Welda stehen.

Der VW-Transporter wurde durch den Aufprall in Richtung Fahrbandrand geschoben, wodurch eine neben dem Fahrzeug stehende Frau leicht verletzt wurde. Ein weiterer neben dem Transporter stehender Mann blieb unverletzt. Die Opel-Fahrerin wurde zunächst in einem Rettungswagen medizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr umgeleitet. /nig

