POL-HX: Verkehrsunfall - zwei Personen verletzt Gehrden, L 953 Samstag, 18.04.2020, 08:30 Uhr

Am Samstag, gegen 08:30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 953, an der Einmündung zur Kreisstraße 42, zu einem Verkehrsunfall.

Eine 64-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Ford die L 953 zunächst von Gehrden in Richtung Dringenberg/Altenheerse. An der Einmündung zur Kreisstraße 42 beabsichtigte sie dann nach links in Fahrtrichtung Fölsen abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 22- jährigen Fahrzeugführer, der ihr mit seinem Pkw Alfa Romeo entgegen kam und in Richtung Gehrden weiterfahren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch wurden beide Beteiligten verletzt und nach notärztlicher Behandlung vor Ort mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Während die 64-Jährige schwere Verletzungen erlitt und im Krankenhaus verbleiben musste, konnte der 22-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Löschzug Gehrden war vor Ort und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. / Sche

