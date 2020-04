Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen L 828 - Bonenburger Straße Samstag, 18.04.2020, 10.25 Uhr

34439 Willebadessen (ots)

Ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Kassel befuhr mit einem Ford Transit die Landesstraße 828 von Borlinghausen in Richtung Willebadessen. An der Einmündung Borlinghauser Straße nahm er einen wartenden Pkw BMW Mini wahr. Eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus Willebadessen stand mit ihrem Pkw an der dortigen Haltelinie und beabsichtigte offensichtlich nach links in Richtung Borlinghausen einzubiegen. Vermutlich nahm sie den auf der Landesstraße 828 fahrenden Ford nicht wahr und fuhr plötzlich los. Der Transit Fahrer versuchte noch durch eine Gefahrenbremsung und Ausweichen nach links einen Zusammenstoß zu verhindern. Dieses gelang jedoch nicht mehr. Durch den Zusammenprall beider Fahrzeuge wurde die 41- jährige Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr Willebadessen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Ford Fahrer kam ebenfalls ins Krankenhaus, erlitt aber nur leichte Verletzungen und wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. /Sche

