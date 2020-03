Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in An der Mittagsweide aus einem Auto einen Geldbeutel gestohlen. Der Wagen stand über Nacht auf einem frei zugänglichen Privatparkplatz am Haus des 60-jährigen Fahrzeughalters. Zwischen 18:00 Uhr und 8:00 Uhr machten sich Diebe an dem Wagen zu schaffen. Ob das Fahrzeug unverschlossen war oder die Diebe das sogenannte Keyless-Go-System des Autos überlisteten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Auto waren keine Aufbruchspuren feststellbar.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell