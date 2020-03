Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall verursacht und weggefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 11.03.2020, zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr, parkte eine Frau ihren BMW auf dem Parkdeck 1 in einem Parkhaus im Zollhof. Unbekannter Autofahrer fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW und beschädigte diesen massiv an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt rund 3.000 EUR.

Zeugen, die den Vorfall im Parkhaus beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell