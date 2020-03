Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneut versuchter Fall von Spendenbetrug in Ludwigshafen-Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

Nachdem es bereits am Nachmittag des 11.03.2020 zu mehreren Fällen von Spendenbetrug in der Prälat-Caire-Straße gekommen war, kam es auch am 12.03.2020, gegen 11:30 Uhr, zu einem entsprechenden Betrugsversuch. Ein 74-jähriger Zeuge berichtete, dass ein vermeintlich taubstummer Mann auf einem Supermarktparkplatz in der Oderstraße auf ihn zugekommen sei und ihm zu verstehen gegeben habe, er sammle Spenden für Menschen mit Behinderung. Der 74-Jährige lehnte eine Spende ab, da er einen Betrug vermutet. Geistesgegenwärtig griff er zu seinem Mobiltelefon und versuchte ein Foto des unbekannten Mannes zu machen. Diesem gelang jedoch die Flucht.

Der Zeuge konnte folgende Personenbeschreibung abgeben: Etwa 20-25 Jahre alt, etwa 1,70m groß und dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt soll er einen dunklen Pullover getragen haben.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben oder nach Betroffenen, die in Ludwigshafen Geld übergeben haben. Sie werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

