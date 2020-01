Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrüche in Ladengeschäfte

Mayen/Ochtendung (ots)

Mittels ausgehobener Gullydeckel wurden in der Nacht zum Samstag in der Langenbergstraße in Ochtendung die Scheiben eines Ladengeschäfts eingeschlagen und diverse Gegenstände der Auslage entwendet. Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich in selbiger Nacht auf dem Marktplatz in Mayen. Hier wurde das Schaufenster des Otto-Shops eingeschlagen und Sachwerte aus der Schaufensterauslage entwendet. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Mayen.

