Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Beim Einkauf bestohlen

Mayen (ots)

Während ihres Einkaufs im Lidl-Markt in der Hausener Straße in Mayen, wurde am vergangenen Donnerstag, in der Zeit von 13:30-14:00 Uhr, eine 67-jährige Frau bestohlen. Unbekannte Person/en entwendete/n die Geldbörse der Geschädigten aus deren Einkaufstasche, welche sie am Einkaufswagen hängen ließ. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Mayen.

