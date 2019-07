Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugführer am Sonntagmittag mit 1,93 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Schöningen, OT Hoiersdorf, Dorfstraße 28.07.2019, 12.21 Uhr

Mit sage und schreibe 1,93 Promille wurde ein 52 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Schöningen am Sonntagmittag in Hoiersdorf angetroffen. Der Mann und sein Skoda Fabia fielen einer zivilen Funkstreifenbesatzung der Polizei Schöningen ins Auge, weil der Wagen statt mit erlaubten 30 km/h mit 60 km/h und zudem mit dauerhaft leuchtendem Bremslicht auf der Gartenstraße unterwegs war. Die Polizeikommissare stoppten gegen 12.21 Uhr das Fahrzeug auf der Dorfstraße und kontrollierten den Fahrzeugführer. Dabei bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte die 1,93 Promille ans Tageslicht. Dem 52-Jährigen wurde daraufhin im Helmstedter Klinikum durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

