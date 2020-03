POL-PPRP: Spiegel und mehr von Autos abmontiert

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 12.03.2020, zwischen 18.15 Uhr und 19.45 Uhr, parkte ein 41-Jähriger seinen Transporter in der Dürerstraße. Unbekannt entwendeten in diesem Zeitraum das Glas des rechte Außenspiegels. Einen Schaden von 400 EUR verursachten Unbekannte bei einem Diebstahl ebenfalls am 12.03.2020. Zwischen 5 Uhr und 18 Uhr parkte eine 39-Jährige ihren Opel Zafira in der Hoheloogstraße. Unbekannte montierten in dieser Zeit beide Außenspiegel, beide Scheibenwischer und den rechten Türgriff ab und entwendeten diese.

Zeugen, die zu den Vorfällen in der Dürerstraße und Hoheloogstraße Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

