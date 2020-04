Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Scooter Fahrer unter Alkohol Weserstraße Freitag, 17.04.2020, 22:53 Uhr

37688 Beverungen (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:53 Uhr, hielt eine Streifenwagenbesatzung einen E-Scooter Fahrer in der Weserstraße in Beverungen an und kontrollierte diesen. Dabei wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war. Bei dem 24-jährigen Fahrer stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Alkoholgenuss, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt.

