Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zweier Fahrradfahrerinnen - eine Person schwer verletzt Brakel, Ostmauer 10 Samstag, 18.04.2020, 13:23 Uhr

33034 Brakel (ots)

Am Samstag, gegen 13:23 Uhr, kam es in Brakel zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Brakelerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Ostmauer in Richtung Neustadt. Gleichzeitig befuhr eine 50-Jährige ebenfalls aus Brakel stammend, mit ihrem Fahrrad die Henzengasse und beabsichtigte nach links in die Straße Ostmauer abzubiegen. Dies erkannte die 69-Jährige zu spät und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrräder. Beide Frauen stürzten zu Boden, wobei sich die 50-Jährige schwer verletzte und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Beide Frauen trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die Fahrräder blieben unbeschädigt. /Sche

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell