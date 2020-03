Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottenburg am Neckar

BAB A81

TÜ) Erheblich betrunkener Autofahrer auf der Bundesautobahn (16.03.2020)

Rottenburg am Neckar / TÜ (ots)

Erheblich betrunken war 35-jährige Lenker eines Volvos, der am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Bundesautobahn A81 zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Rottenburg und Horb in Fahrtrichtung Singen befuhr. Der 35-Jährige war hierbei mit relativ geringer Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn unterwegs und gefährdete von hinten auf dem linken Fahrstreifen heranfahrende Verkehrsteilnehmer durch einen plötzlichen Fahrstreifenwechsel. Nur durch Gefahrenbremsungen gelang es diesen, einen heftigen Auffahrunfall zu verhindern.

Einem der Lenker der überholenden Pkw gelang es, den sichtlich alkoholisierten Volvo-Lenker auf dem Standstreifen zum Anhalten zu bringen und die Polizei zu verständigen. Das Polizeipräsidium Konstanz entsandte nach einer Verkehrswarnmeldung eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil zu der Gefahrenstelle.

Bis zum Eintreffen der Polizei war der 35-Jährige in seinem Pkw auf dem Standstreifen stehend eingeschlafen. Er wurde durch die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund des festgestellten Alkoholwertes wurde der 35-Jährige vorsorglich durch die in dem Krankenhaus konsultierten Ärzte zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.

Nach dem Wert des durchgeführten Atemalkoholtestes ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Untersuchung der bei dem Tatverdächtigen entnommenen Blutprobe eine Blutalkoholkonzentration von vier Promille oder mehr ergeben wird.

Der Führerschein des 35-Jährigen wurde in Verwahrung genommen. Sein Pkw wurde auf einem Autobahnparkplatz abgestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

