Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan) Beifahrerin eines Autos bei Unfall leicht verletzt

Dornhan (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Montag, kurz vor 10.30 Uhr, an der Kreuzung Neuhäuserstraße, Betzweiler Straße und Obere Torstraße in Dornhan passiert ist, hat sich eine 38-jährige Beifahrerin eines Dacias leichte Verletzungen zugezogen. Ein 82 Jahre alter Fahrer einer Mercedes der E-Klasse war auf der Neuhäuserstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und bog an der genannten Kreuzung nach links auf die Obere Torstraße ab. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen auf der Neuhäuserstraße entgegenkommenden Dacia eines 41-jährigen Autofahrers. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos zog sich die 38-jährige Beifahrerin im Dacia leichte Verletzungen zu und musste mit eintreffenden Rettungskräften in eine Klinik nach Freudenstadt gebracht werden. Die beiden Autofahrer blieben dagegen unverletzt. An den beteiligten Autos entstand durch den Unfall rund 5000 Euro Sachschaden.

