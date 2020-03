Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Heckscheibe eines Autos im Parkhaus am Teich mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar (ots)

Am vergangenen Wochenende, etwa im Zeitraum von Samstagabend, 21.30 Uhr, bis Montagmorgen, 05.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter im Parkhaus am Teich an der Wettestraße an einem dort abgestellten Seat mutwillig die Heckscheibe eingeschlagen. An dem Auto entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter.

