Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Reichenau Sachbeschädigung in und an der Schulturnhalle 13.03.2020.-16.03.2020

Reichenau (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu Sachbeschädigungen, die am vergangenen Wochenende in und an der Turnhalle der Walahfrid Strabo Schule begangen wurden. Ein unbekannter Täter hatte mit einem unbekannten Gegenstand ein Oberlicht der Turnhallengarage eingeschlagen und war in die Garage geklettert. In der Halle baute der Unbekannte einen umfangreichen Parcours auf und urinierte in die Herrendusche. Vorsorglich, damit es nicht reinregnet, deckte der Täter das Loch im Oberlicht mit einem halben Gymnastikball ab. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die an dem Wochenende im Bereich der Schule Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150, zu wenden.

