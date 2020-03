Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen/Landkreis Kontanz) Nach Aufprall gerät Fahrzeug in Brand 16.03.2020

(Tengen/Landkreis Kontanz) (ots)

Ein 50-jähriger Mini-Fahrer fuhr am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der K 6137 von Wiechs am Randen in Richtung Tengen. Als nach eigenen Angaben ein Tier vor ihm die Fahrbahn querte, versuchte er diesem durch eine Lenkbewegung auszuweichen. Bei dem Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über das Auto, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Kurz drauf geriet das Fahrzeug in Brand. Der Autofahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Pkw befreien, bevor es komplett ausbrannte. Die Freiwillige Feuerwehr Tengen löschte den Brand. Mit Verdacht auf eine Fraktur wurde der 50-jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Durch ein Abschleppunternehmen wurde das Fahrzeug mittels Kran geborgen und abtransportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Kreisstraße 6137 zeitweise komplett gesperrt.

