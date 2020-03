Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 27, Berner Feld) Vom klingelnden Handy abgelenkt - Unfall beim Abbiegen fordert 25.000 Euro Schaden

Rottweil, B 27, Berner Feld (ots)

Rund 25.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagvormittag, gegen 09.40 Uhr, auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Abzweigung auf die Landesstraße 423 beim Berner Feld ereignet hat. Ein 80-jähriger Mann fuhr mit einem Dacia Sandero - aus Richtung Balingen kommend - auf der B 27 und wollte an der Abzweigung nach links auf die Landesstraße 423 in Richtung Berner Feld abbiegen. Abgelenkt durch ein just in diesem Moment klingelndes Handy übersah der 80-Jährige einen auf der B 27 entgegenkommenden Audi A3 eines 25-jährigen Autofahrers. Bei einem folgenden und heftigen Zusammenprall der Wagen hatten beide Autofahrer Glück und blieben unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten und total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell