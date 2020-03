Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Zwei junge Männer geraten in Streit und beschädigen bei körperlicher Auseinandersetzung geparktes Auto

Zimmern ob Rottweil (ots)

Nach einem vorangegangenen Streit ist es am Montagabend, gegen 18 Uhr, zwischen zwei jungen Männern auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes in der Raiffeisenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung und in der Folge auch zur Beschädigung eines geparkten Autos gekommen. Bei ihrer Auseinandersetzung stießen die beiden Streithähne im Alter von 17 und 19 Jahren einen Motorroller des Jüngeren um, der schließlich gegen ein geparktes Auto prallte. Erst nach dem Eingreifen eines beherzten Passanten ließen die beiden Männer voneinander ab. Der Ältere, welcher mit dem Streit begonnen hatte, konnte schließlich an die verständigte Polizeistreife übergeben werden. Da der 19-Jährige bei der körperlichen Auseinandersetzung auch noch eine Halskette um die Hand gewickelt und damit den 17-Jährigen im Gesicht verletzt hatte, muss sich dieser nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes verantworten.

