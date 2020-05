Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für den Landkreis Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Hude Trunkenheit im Verkehr Am Freitag, 08. Mai 2020, gegen 21:10 Uhr, ist der Polizei Ganderkesee durch einen aufmerksamen Zeugen in Hude, Stöverskamp, ein PKW mit auffälliger Fahrweise gemeldet worden. Der PKW kann an der Wohnanschrift der 58-jährigen Halterin aus Hude angetroffen werden. Während ihrer Befragung räumt die Halterin ein mit dem PKW gefahren zu sein. Bei der 58-Jährigen können Anhaltspunkte festgestellt werden, welche auf eine mögliche Beeinflussung durch alkoholische Getränke auch während der Fahrt hinweisen könnten. Eine Atemalkoholmessung ist nicht mehr möglich gewesen. Gegen die Frau ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. In diesem Zuge ist ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt worden.

Großenkneten - Ortsteil Ahlhorn Trunkenheit im Verkehr Am Freitag, 08. Mai 2020, gegen 23:30 Uhr, wird der PKW eines 39-Jährigen aus Großenkneten durch die Polizei Ahlhorn auf der Vechtaer Straße kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer kann eine Atemalkoholkonzentration von 1,85 Promille gemessen werden. Dem 39-Jährigen ist eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt worden. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

