Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einschleichdiebstahl in Lemwerder - Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 08. Mai 2020, gegen 12:55 Uhr, suchten zwei bislang unbekannte Täter die Wohnanschrift eines 83-jährigen Ehepaares in der Bolkostraße in Lemwerder auf. Die Männer gaben sich als Wasserwerker aus und behaupteten, die Wohnung auf einen durch Bauarbeiten entstandenen Wasserschaden überprüfen zu müssen. Die Geschädigte ließ einen der Täter daraufhin in ihre Wohnung. Dort "überprüfte" er mehrere Wasserhähne und verließ anschließend das Objekt. Später stellten die Geschädigten das Fehlen von zwei Schmuckschatullen sowie Bargeld fest. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Anhand der Angaben der Geschädigten ergibt sich folgende Tä-terbeschreibung: 1. Täter

- Männlich - circa 30-35 Jahre alt - circa 1,80 m groß - gepflegtes Erscheinungsbild - kurze, dunkelblonde Haare - bekleidet mit einer dunklen Stoffjacke - graue Stoffhose - sprach akzentfreies Deutsch

Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

i.V. Biesterfeldt, PHK

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell