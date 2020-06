POL-FR: Waldkirch: Warnhinweis im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen

Polizeipräsidium Freiburg

Als Warnhinweis möchte die Polizei die Meldung über nachfolgend dargestellten Unfall verstanden wissen: Am Dienstagmorgen war ein Landwirt dabei eine Wiesenfläche, die direkt an der Landstraße liegt, zu mulchen. Bei dem am Traktor angebrachten sogenannten Sichelmulcher rotieren unter einer Abdeckung mehrere Messer. Genau zu dem Zeitpunkt, als ein Omnibus auf Höhe des Arbeitsgerätes war, wurde ein Stein aufgewirbelt, der die gläserne Buseingangstür durchschlug und zerstörte; zu Personenschäden kam es nicht. Auch wenn dieser Unfall für den Busfahrer unvermeidbar war weist die Polizei darauf hin, dass beim Passieren von solchen Arbeitsstellen mit derartigen Ereignissen gerechnet werden muss.

