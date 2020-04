Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A 5 - Zu überhastet?

Appenweier (ots)

Ein mutmaßlich überhasteter Fahrstreifenwechsel hat Mittwochnachmittag im Bereich der Anschlussstelle Appenweier zur Kollision von insgesamt vier Fahrzeugen geführt. Über 20.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Folgen der mutmaßlichen Unachtsamkeit. Ein 64 Jahre alter BMW-Fahrer war kurz vor 15:30 Uhr an der Anschlussstelle Appenweier auf die A 5 in Richtung Norden aufgefahren. Im Bereich des Beschleunigungsstreifens wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und nach bisherigen Erkenntnissen unmittelbar danach über die mittlere Fahrspur auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der linken Fahrspur herannahenden VW Passat eines 50-Jährigen. Der Passat-Lenker verlor unter anderem durch das Auslösen seines Airbags sowie der aufklappenden Motorhaube die Kontrolle über seinen Wagen und prallte seitlich mit einem rechts neben ihm befindlichen Kleintransporter eines 36-Jährigen zusammen. Der Kleintransporter wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen und kollidierte in der Folge mit einem auf der rechten Fahrspur befindlichen Lastwagen. Glücklicherweise trug lediglich der Passat-Fahrer durch das Malheur leichte Verletzungen davon. Zur Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen vorrübergehend gesperrt werden.

