POL-OG: Willstätt, Eckartsweier - Zigarettenkippe löst Brand aus

Willstätt (ots)

Am frühen Mittwochabend geriet die Ladepritsche eines VW-Transporters während der Fahrt im Bereich der Gewerbestraße in Brand, nachdem der Beifahrer eine Zigarettenkippe aus dem Fenster entsorgt hatte. Die Kippe entzündete die auf der Ladefläche liegenden Müllsäcke. In der Folge konnte der Brand von den Fahrzeuginsassen selbständig gelöscht werden. Die hinzugerufene Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Der Verursacher muss nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.

