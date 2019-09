Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall auf der L83, Pkw prallt gegen Baum, Fahrerin leicht verletzt

Bad Neuenahr- Ahrweiler (ots)

Am Mittwochmorgen um 10:30 Uhr erfolgter bei der PI Bad Neuenahr- Ahrweiler die Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der L83 zwischen Bad Neuenahr- Ahrweiler und Königsfeld. Der Pkw habe sich überschlagen, die Fahrerin sei verletzt und in ihrem Pkw eingeklemmt. Beim Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle hatten Ersthelfer die Fahrerin bereits aus dem auf der Seite liegenden Pkw befreit. Die 71 jährige Fahrerin verlor offensichtlich in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Glücklicherweise wurde die Fahrerin beim dem Unfall nur leicht verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

