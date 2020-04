Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unbekannter Radfahrer gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag in der Rutenstraße sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigem Sachstand soll ein noch unbekannter Radfahrer, der mit einer schwarzen Schildmütze und einer orange-schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein soll, kurz vor 17 Uhr den Pkw einer 22-Jährigen rechts passiert haben. Hierbei soll er die Fahrzeugseite zerkratzt und so einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht haben. Von dem Beifahrer der 22 Jahre alten Frau auf das Malheur angesprochen, beleidigte der Unbekannte ihn und suchte anschließend auf seinem älteren Damenrad das Weite. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unfallverursacher geben kann, wird unter der Telefonnummer 07222 761-120 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

