Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Keller

Vreden (ots)

Die Kellertür eines Wohnhauses eingetreten haben unbekannte Täter in der Bauerschaft Gaxel in Vreden. Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 00.00 Uhr, und Mittwoch, 18.00 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Erkenntnisse zu Diebesgut vor. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

