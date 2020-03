Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unversichert und ohne Führerschein unterwegs

Borken (ots)

Der Versicherungsschutz abgelaufen, die notwendige Fahrerlaubnis nicht vorhanden: Ein Dülmener muss nun mit den Konsequenzen aus einer Strafanzeige rechnen. Polizeibeamte hatten ihn kontrolliert, als er am Mittwoch gegen 09.40 Uhr mit seinem Motorroller die Bundesstraße 67 in Richtung Bocholt befuhr. Der 40-Jährige konnte lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorweisen - sein Fahrzeug hatte es aber auf deutlich mehr als 25 km/h gebracht. Am Motorroller war noch ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht: Diese sind seit Monatsbeginn abgelaufen und damit auch der mit ihnen verbundene Versicherungsschutz. Hinzu kommt, dass der Dülmener auf einer Kraftfahrstraße mit einem dafür nicht zulässigen Fahrzeug unterwegs gewesen war: Wer dort fährt, muss ein Tempo von mehr als 60 km/h erreichen können. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige; die Fahrt des Dülmeners hatte damit ein unfreiwilliges Ende gefunden.

