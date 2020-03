Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geldspielautomaten aufgebrochen

Ahaus (ots)

Zwei Geldspielautomaten aufgehebelt haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in einer Gaststätte an der Wallstraße in Ahaus: Hierzu hatten die Einbrecher gegen 03.05 Uhr die Eingangstür gewaltsam geöffnet, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Das Ertönen der Alarmanlage schlug die Täter in die Flucht. Aufmerksame Zeugen beobachteten zwei Männer, die aus der Gaststätte flüchteten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Angaben über Diebesgut vor. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

Personenbeschreibung: 1. Person: circa 1,70 Meter groß, südländisches Aussehen, korpulente Figur, Dreitagebart, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Turnschuhen, einem grauen T-Shirt und einer schwarzen Mütze. 2. Person: circa 18 Jahre alt, südländisches Aussehen, kurze Haare, schwarze Bekleidung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

