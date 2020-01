Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Raub eines Portemonnaies

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19.01.), gegen kurz nach 2 Uhr, kam es nach Aussage eines 22-jährigen Mönchengladbachers und unbeteiligter Zeugen zu einem Raubüberfall am Ostwall, nahe des Stadtparks. Gegenüber der alarmierten Polizei berichtete der 22-Jährige, dass eine Gruppe von sechs ihm unbekannten Personen unvermittelt auf ihn zugetreten sei und Geld gefordert habe. Dann sei es zu körperlichen Übergriffen in Form von Schlägen und Tritten gekommen. Anschließend hätten sich die etwa 15 bis 20 Jahre alten, dunkelgekleideten Täter mit samt der Geldbörse des 22-Jährigen in Richtung Apfelwiese entfernt.

Eine Fahndung der Polizei verlief in der Nacht ohne Erfolg. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Mönchengladbacher erlitt bei der Attacke Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 an die Polizei zu wenden.

